TP-Link представила смартфон Neffos X1 Lite, который отличается от предшественника более емкой батарей и доступной стоимостью

Сегодня компания TP-Link объявила о выходе нового смартфона Neffos X1 Lite. Новинка создана на основе смартфона Neffos X1, однако получила более свежую операционную систему Android 7.0, аккумулятор повышенной емкости и более доступный ценник за счет отказа от металлического корпуса.

Новый смартфон Neffos X1 Lite унаследовал от предшественника целый ряд особенностей, включая сканер отпечатков пальцев, основную 13-мегапиксельную и фронтальную 5-мегапиксельную камеры, переключатель для быстрого перевода устройства в беззвучный режим, а также ультратонкий корпус с толщиной грани всего 2,75 мм (полная толщина составляет 8,5 мм). При этом использование пластикового корпуса (напомним, что корпус Neffos X1 выполнен из металла) позволило сделать стоимость X1 Lite более доступной.

Смартфон будет выпускаться только в одной конфигурации — с восьмиядерным чипсетом MediaTek MTK MT6750 (4xCortex-A53 1,5G ГГц + 4xCortex-A53 1,0 ГГц, ARM Mali T860MP2), 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища данных с возможностью расширения при помощи карты MircoSD. Модель поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами.

К особенностям новинки также можно отнести аккумулятор емкостью 2550 мАч (емкость батареи Neffos X1 составляла 2250 мАч), а также операционную систему Android 7.0, дополненную фирменным интерфейсом NFUI 2.0 (Neffos User Interface).

Ожидается, что смартфон Neffos X1 Lite появится на украинском рынке в 3 квартале текущего года.

Источник: TP-Link