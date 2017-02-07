TP-Link за 2016 год продала в Украине 1,4 млн устройств и прекращает выпуск роутеров со скоростью соединения 150 Мбит/с

Компания TP-Link сообщила о том, что за 2016 год она продала в Украине 1,4 млн устройств, а её оборот составил $17,5 млн. Для сравнения, за 2015 год TP-Link удалось продать в на украинском рынке 900 тыс устройств. При этом несмотря на рост продаж, средняя стоимость покупки уменьшилась до $12,4, это значит, что покупатели в основном выбирали более дешёвые устройства.

Несмотря на популярность недорогих роутеров, к которым относятся модели со скоростью соединения 150 Мбит/с, компания TP-Link отказывается от их производства. Это связано с тем, что Qualcomm перестал выпускать соответствующие чипсеты. В итоге начиная с этого квартала завод TP-Link перестал принимать заказы на модели со скоростью соединения 150 Мбит/с. Некоторое время они ещё будут в продаже в украинской рознице, но постепенно их заменят более дорогие модели со скоростью 300 Мбит/с.