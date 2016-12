Траффик на дорогах довёл Илона Маска, предприниматель пообещал заняться бурением тоннелей

Неутомимый предприниматель Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и других небезызвестных компаний, нашел новую сферу деятельности. Теперь он намерен бурить тоннели.

Об этом Маск сообщил в своем Twitter: «Траффик сводит меня с ума, собираюсь построить тоннелепроходческую машину и начать копать…».

При этом одиозный предприниматель подтвердил, что он действительно собирается заняться бурением, а также пошутил над названием и сферой деятельности новой компании (английское boring одновременно можно перевести как «бурение» и как «скучный»).

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging… — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

It shall be called "The Boring Company" — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Boring, it's what we do — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

I am actually going to do this — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Кроме этого, Маск также изменил описание своего Twitter-аккаунта: помимо названий уже существующих его предприятий, теперь там красуется и загадочная надпись «Тоннели (да, тоннели)».

К сожалению, никаких подробностей о будущей компании Илон Маск не сообщил, а потому не известно, будет ли бурение напрямую связано с траффиком или с другими существующими на сегодняшний день транспортными системами.

Как предполагают некоторые журналисты, бурение тоннелей может использоваться, в частности, для прокладки труб разрабатываемой SpaceX транспортной системы Hyperloop (хотя ранее сообщалось, что дорога для скоростного поезда будет располагаться не под землей, а над ней – на специальных опорах).

