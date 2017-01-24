Transcend JetFlash 740 — флэш-накопитель промышленного класса с интерфейсом USB 3.1 на базе памяти SuperMLC

Компания Transcend представила новый флэш-накопитель JetFlash 740 промышленного класса с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 на базе памяти типа SuperMLC. Отметим, что данная технология занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов Single-Level Cell (SLC) и Multi-Level Cell (MLC). При записи одного бита она позволяет перепрограммировать сразу два бита ячейки MLC, что существенно повышает производительность носителя, по данному параметру она практически не уступает SLC NAND, но при этом отличается более доступной стоимостью.

В итоге скорость передачи данных, которую демонстрируют флэш-накопители Transcend JetFlash 740, может достигать 120 МБ/с при чтении и 90 МБ/с при записи, что в два раза превышает показатели флэш-памяти типа MLC. Также данная модель отличается солидной долговечностью — она способна выдержать до 30 тыс. циклов записи/стирания, что в десять раз больше, чем у типичного носителя на основе памяти MLC NAND.

Отметим, что накопитель JetFlash 740 выполнен по технологии COB (Chip On Board) и заключен в металлический корпус, который способен защитить его от пыли и брызг. Данная модель накопителя предлагается в вариантах емкостью от 4 до 32 ГБ и снабжена двухлетней ограниченной гарантией Transcend.

Источник: Transcend