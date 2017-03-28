Transcend MTE850 — первые SSD компании типоразмера M.2 (2280) и с поддержкой PCIe и NVMe

Компания Transcend представила линейку потребительских твердотельных накопителей Transcend MTE850. В состав серии вошли три модели емкостью 128, 256 и 512 ГБ, причем все они выполнены в форм-факторе M.2 2280, оснащены интерфейсом PCIe Gen.3 x4 и соответствуют спецификациям NVM Express (NVMe) 1.2. Кстати, это первые SSD Transcend с интерфейсом PCIe и поддержкой NVMe.

Используя интерфейс PCIe Gen 3 x4, накопители Transcend MTE850 способны развивать скорость передачи данных до 2500 МБ/с в режиме чтения и до 1100 МБ/с — в режиме записи. Показатели IOPS, как и многие другие параметры, к сожалению, пока не раскрываются. По утверждению производителя, новинки идеально подойдут для игровых компьютеров.

В накопителях Transcend PCIe NVMe MTE850 M.2 2280 используется флэш-память 3D MLC NAND. Кроме того, они наделены небольшим буфером на основе памяти DDR3, что существенно ощутимо снижает время загрузки операционной системы и наиболее часто используемых приложений.

Устройства поддерживают команду TRIM и оснащены механизмом выявления и исправления ошибок ECC на основе алгоритма с малой плотностью проверок на четность (LDPC). Кроме того, покупателям будет доступен целых набор фирменных утилит и инструментов различного предназначения, включая ПО Transcend SSD Scope для отслеживания состояния и обновления прошивки SSD.

На накопители распространяется действие трехлетней гарантии. Их поставки начнутся в ближайшее время. Что касается цен, то они таковы: модель объемом 128 ГБ – $119, 256 ГБ – $ 209, 512 ГБ – $379.

Источник: Transcend