Transcend представила алюминиевые корпуса CM42 и CM80 для трансформации SSD M.2 во внешний накопитель данных

Компания Transcend представила внешние корпуса CM42 и CM80, созданные для установки в них твердотельных накопителей с интерфейсом M.2 SATA. Благодаря комплектному набору всех необходимых комплектующих и пошаговой инструкции, любой пользователь сможет превратить свой твердотельный накопитель M.2 SATA во внешнее портативное устройство с интерфейсом USB 3.1 Gen 1.

Аксессуары отличаются стильным дизайном и прочной конструкцией, алюминиевые внешние корпуса имеют толщину всего 7,5 мм и небольшой вес (29 грамм для CM42 и 41 грамм для CM80). Корпуса для твердотельных M.2-накопителей оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1 с поддержкой протокола UASP (USB Attached SCSI Protocol), что при работе с совместимым с этой технологией компьютером позволяет достичь более высокой скорости передачи данных, чем это возможно при подключении по USB 3.0.

Transcend поставляет корпуса в двух различных форм-факторах для установки твердотельных M.2 SATA-накопителей разного размера. CM42 модель подходит только для устройств типа 2242, в то время как CM80 позволяет монтировать накопители типов 2242, 2260 и 2280. При этом чтобы обеспечить поддержку систем и устройств с различными типами портов USB, корпус для твердотельных накопителей M.2 также допускает подсоединение к разъему USB Type-C.

Отметим, что в комплект поставки входит всё необходимое для установки твердотельного накопителя с интерфейсом M.2: внешний корпус для твердотельного накопителя с интерфейсом M.2 (CM42 или CM80), M.2-переходник, USB-кабель Type-C – Type-A (45 см), металлическая пластина, алюминиевая наклейка, отвертка, три монтажных винта и медная гайка (только для CM80).

Источник: Transcend