Transcend представила внешний жесткий диск StoreJet 25C3 на 2 ТБ в сверхтонком алюминиевом корпусе с интерфейсом USB 3.0

Компания Transcend представила новый внешний жесткий диск StoreJet 25C3, оснащенный высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 и выполненный в сверхтонком алюминиевом корпусе.

Портативный жесткий диск Transcend StoreJet 25C3 отличается небольшой размерами и толщиной корпуса (114,5 x 78,5 x 9,95 мм), а также минимальным весом (136 грамм), что по заверениям производителя позволяет его носить даже в кармане рубашки. Сам корпус отличается высоким качеством сборки, тщательно обработанными гранями и матовой серой отделкой поверхности.

Впрочем, разработчики не стали останавливаться исключительно на внешней стороне новинки. Несмотря на минимальные габариты, модель Transcend StoreJet 25C3 обладает максимальной емкостью в 2 ТБ (также доступен более дешевый вариант на 1 ТБ). При этом благодаря использованию интерфейса USB 3.0 накопитель демонстрирует скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Жесткий диск поддерживает Transcend Elite — фирменное программное обеспечение для ОС Mac OS X и Windows, призванное оптимизировать процесс управления данными. Среди основных функций Transcend Elite стоит упомянуть резервное копирование и восстановление, шифрование данных и синхронизацию с облачными хранилищами Dropbox и Google Drive.

Портативные жесткие диски Transcend StoreJet 25C3 снабжены трехлетней ограниченной гарантией от производителя, рекомендованные розничные цены для Украины пока не названы.

Источник: Transcend