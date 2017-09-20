Трансформируемый хромбук Google Pixelbook в максимальной комплектации будет стоить $1750, стилус Pixebool Pen будет продаваться отдельно за $99

В конце прошлого месяца появилась информация о том, что вместе со смартфонами Pixel 2 и Pixel 2 XL, с ценами на которые мы уже успели ознакомиться, на презентации Google 4 октября будет представлен новый хромбук. Что же, теперь у нас есть подтверждение этой информации. Соответствующая утечка позволяет со 99% уверенностью утверждать, что устройство будет показано на мероприятии и называться оно будет Google Pixelbook.

И первое, что надо отметить – Google Pixelbook будет выполнен в необычном для хромбуков форм-факторе трансформируемого ноутбука «2-в-1». Подробностей о механизме трансформации пока нет, но вероятнее всего конструкция аппарата будет допускать разворот дисплея на 360° для превращения в подобие планшета. Справедливости ради отметим, что это будет уже не первый хромбук-трансформер, подобные модели встречаются на рынке уже давно. Из последних можно вспомнить HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition. Но, возможно, Google удастся удивить какими-то особенными возможностями трансформации.

Является ли Google Pixelbook тем самым трансформируемым ноутбуком Google Pixel 3 с процессором Intel и ОС Andromeda, о котором сообщалось осенью прошлого года, пока неясно.

Сообщается, что Google Pixelbook будет доступен только в серебристом цвете корпуса в трех модификациях, отличающихся объемом накопителя. Базовая получит SSD объемом 128 ГБ, средняя – 256 ГБ, а старшая – 512 ГБ. Что касается цен, Google Pixelbook будет стоить немало, но тут ничего нового, ведь Chromebook Pixel и Chromebook Pixel 2 принадлежали к верхнему ценовому диапазону. Так, 128-ГБ версия Google Pixelbook будет стоить $1200, за версию с 256 ГБ памяти придется отдать $1400, а топовая модель с 512 ГБ памяти освободит кошелек на $1750.

Также сообщается, что к новому Google Pixelbook будет предложен фирменный аксессуар – чувствительный с силе нажатия стилус Pixebool Pen, рисовать которым можно будет под разными углами и без задержек. Он будет продаваться отдельно за $99.

К сожалению, подробностей о технических характеристиках Google Pixelbook пока нет.

Источник: droid-life