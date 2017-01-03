Трансформируемый ноутбук Dell XPS 13 поступит в продажу с 5 января по цене от $1000

Как и ожидалось, компания Dell привезла на выставку CES 2017 трансформируемый ноутбук XPS 13. Благодаря использованию специальных креплений устройство способно выполнять функции как ноутбука, так и планшета.

Новинка выполнена в дизайне InfinityEdge, который предусматривает использование минимальных боковых рамок вокруг дисплея – 5,2 мм. Сам дисплей имеет диагональ 13,3 дюйма, а его разрешение может составлять Full HD (1920х1080 точек) или QuadHD+ (3200х1800 точек). Конфигурация может включать процессор Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Устройство не содержит вентиляторов в системе охлаждения и работает бесшумно. Толщина корпуса ноутбука Dell XPS 13 составляет 13,3 мм, а масса – 2,7 фунта (около 1,2 кг). Новинка несёт на борту два порта USB 3.0, один из них совместим с Thunderbolt 3.0. В комплект поставки включается адаптер USB-A-to-USB-C, что позволяет подключать периферийные устройства со старыми разъёмами.

Трансформируемый ноутбук Dell XPS 13 поступит в продажу с 5 января по цене стартовой конфигурации $1000, в то время как стоимость обычной версии XPS 13 составляет $800.

Источник: Engadget