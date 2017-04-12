TrendForce: Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов

В четвёртом квартале 2017 года компания Apple стала лидером на рынке смартфонов, на её долю приходилось 20,3% всех продаж. Причиной тому стали как собственные успехи (выпуск новой модели iPhone 7), так и неудачи основного конкурента (отзыв из продажи смартфонов Samsung Galaxy Note7).

Но уже в первом квартале 2017 года Samsung снова вернула себе пальму первенства. В этом периоде она смогла захватить 26,1% доли рынка смартфонов, а Apple откатилась на свою обычную вторую позицию с показателем 16,9%. Исправить ситуации компании Samsung помогли успешные продажи смартфонов серии Galaxy J.

Компания Huawei оказалась на третьей строке рейтинга. Как и Samsung, она также смогла увеличить свою рыночную долю. Остальные производители, вошедшие в ТОП-6 поставщиков рынка смартфонов (Oppo, vivo и LG), напротив, потеряли часть рынка по сравнению с показателями четвёртого квартала 2017 года.

Отдельно был составлен рейтинг китайских производителей смартфонов. На текущий момент они совокупно контролируют более 46% всего рынка. В данном случае улучшить свои позиции смогли уже упомянутая компания Huawei, а также Xiaomi и ZTE, занявшие четвёртое и пятое место, соответственно.

Источник: gsmarena