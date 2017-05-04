TrendForce: Средний объем ОЗУ в смартфонах 2017 модельного года составит 3,2 ГБ (на 33% больше, чем в прошлом году), а iPhone 8 не получит 4 ГБ ОЗУ

Исследовательская компания TrendForce опубликовала очередной прогноз, связанный с объемом оперативной памяти в новых моделях смартфонов. Согласно выводам экспертов компании, объем ОЗУ в смартфонах 2017 модельного года будет составлять в среднем 3,2 ГБ.

Интересно, что в TrendForce снизили ожидаемую планку роста с первоначального уровня в 3,7 ГБ, так как не все производители смартфонов торопятся увеличивать количество памяти в новых моделях. Отметим, что в 2016 году средний объем ОЗУ смартфонов составлял всего 2,4 ГБ, таким образом за год объем оперативной памяти в среднем вырос на 33,4%.

Аналитики TrendForce также считают, что «юбилейный» смартфон Apple iPhone 8 не получит 4 ГБ оперативной памяти, а ограничится более скромным объемом. Они предполагают, что 5,8-дюймовый OLED-вариант iPhone 8 Pro и 5,5-дюймовый IPS-вариант iPhone 8 Plus оснастят модулем на 3 ГБ ОЗУ, а 4,7-дюймовая IPS-версия iPhone 8 получит всего 2 ГБ оперативной памяти.

В отличие от достаточно консервативной в плане улучшения аппаратных характеристик Apple, производители Android-смартфонов не скупятся на оснащение своих моделей (причем даже среднего класса) модулями ОЗУ солидного объема — на данный момент не проблема найти модели с объемом оперативной памяти в 6 ГБ и выше.

В итоге темпы роста оперативной памяти Android-смартфонов превышают аналогичные темпы роста в сегментах ПК и планшетов. По мнению экспертов компании, это напрямую связано с тем, что Android OS весьма требовательна к объему доступной оперативной памяти, отзываясь на недостаточное количество ОЗУ подтормаживаниями интерфейса и ПО.

Источник: TrendForce