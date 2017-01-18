Тренды мирового телеком-рынка от исследовательской компании GSMA Intelligence [инфографика]

Компания GSMA Intelligence провела исследование глобального телеком-рынка, изучив такие параметры, как рост дата-трафика, увеличение количества смартфонов, падение доходов от голосовых услуг и т.д., и составив инфографику по полученным данным. Отметим, что исследование проводилось в четвертом квартале 2016 года и затронуло основных телеком-операторов по всему миру.

Итак, согласно данным GSMA Intelligence на конец прошлого года на Земле насчитывалось 4,84 млрд уникальных пользователей мобильной связи, которые использовали 7,5 млрд SIM-карт (данные по M2M-картам не учитывались) — таким образом, на каждого пользователя приходится 1,5 «подключения». Интересно, что менее четверти (24%) от всех пользователей мобильной связи относятся к контрактным абонентам, тогда как пользователи предоплаченной связи составляют 76% всей аудитории.

Отметим, что постепенно растет количество пользователей смартфонов — если на конец 2015 года таких пользователей было всего 45%, то уже в четвертом квартале прошлого года их насчитывался 51%, а на конец первого квартала 2017 года владельцы смартфонов по прогнозам составят 52% аудитории. Интересно, что 54% мобильных подключений осуществляется через мобильный интернет, а всего мобильным интернетом пользуется уже практически три четверти всей мобильной аудитории (74%).

Также весьма показательно распределение пользователей по технологии мобильной связи (без учета M2M-карт). К примеру, в конце 2015 года 53% абонентов пользовались 2G-сетями, 32% — 3G и только 15% могли похвастать возможностью подключаться к 4G-сетям, то спустя всего год ситуация заметно поменялась. В конце 2016 года количество 2G-подключений снизилось сразу на 7% (до 46%), число 4G-абонентов выросло ровно на столько же (до 22%), а 3G-сегмент сохранил свою треть аудитории (те же 32%, что и в 2015 году). За прошедший год доля населения с доступом к 3G-сетям выросла с 79% до 82%, а в случае с 4G-сетями прирост оказался еще более значительным — с 48% в конце 2015 года до 59% в конце 2016 года.

Не менее интересно распределение дохода операторов от различных видов услуг связи. Еще год назад голосовые звонки чувствовали себя более чем уверенно, занимая практически половину (49%) в структуре доходов операторов мобильной связи. На мобильный интернет приходилось немногим более трети дохода (38%), тогда как все другие услуги приносили порядка 13%.

В прошедшем году ситуация изменилась весьма значительно и, как нетрудно догадаться, в пользу мобильного интернета. По состоянию на четвертый квартал 2016 года, голосовые услуги приносили операторам всего 19% дохода, ровно столько же (19%) пришлось на другие услуги, тогда как доля мобильного интернета стремительно выросла до 62%. В итоге, на данный момент среднемесячный доход на абонента (ARPU) составляет порядка $9,5, из которых $4,4 приходится на голосовые услуги и $4,0 — на мобильный интернет.

Источник: GSMA Intelligence, Киевстар