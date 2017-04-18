Третьей моделью электрической линейки Volkswagen стал купеобразный кроссовер I.D. Crozz с футуристичным дизайном и продвинутым автопилотом

Естественно, не мог остаться в стороне от анонсов электрических моделей и титульный бренд корпорации Volkswagen. Таким образом после купеобразных кроссоверов Skoda Vision E и Audi E-tron Sportback, немецкий автопроизводитель представил собственную модель аналогичного формата Volkswagen I.D. Crozz. Отметим, что это уже третья модель в линейке электроконцептов бренда после хэтчбека I.D. и минивэна I.D. Buzz.

Как и в случае с новинками от Skoda и Audi, спортивный кроссовер Volkswagen I.D. Crozz построен на модульной платформе MEB, так что по-большому счету все три новинки отличаются друг от друга в первую очередь дизайном (у Crozz он наиболее футуристичный). Силовая установка концепта построена на двух электродвигателях суммарной мощностью 302 л.с. (225 кВт), которые позволяют разогнать кроссовер до 180 км/ч. Благодаря блоку батарей емкостью 80 кВтч, размещенных под полом модели, электромобиль имеет запас хода 500 км (NEDC). При этом быстрая зарядка (150 кВт постоянного тока) позволяет зарядить аккумуляторы с 0 до 80% всего за 30 минут.

Как мы уже упоминали, дизайн Volkswagen I.D. Crozz отличается характерным для линейки «дизайном будущего». Практически все приборы заменены сенсорными панелями, а руль автомобиля прячется в переднюю панель при переходе в режим автопилотирования. Кстати, по задумке разработчиков, сканеры данной системы выдвигаются лишь в случае необходимости, а не «торчат» из кузова постоянно.

Напомним, что первый электромобиль из семейства Volkswagen I.D. выйдет на рынок уже в 2020 году, а спустя 5 лет немецкий автопроизводитель планирует продавать не менее миллиона электрических моделей ежегодно.

Источник: Volkswagen