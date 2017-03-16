«Третий пошел»: Vodafone также запустил сегодня 3G в Черкассах и подарил абонентам 12 ГБ скоростного интернета

После lifecell и Киевстара, о запуске 3G в Черкассах объявил еще один крупный оператор мобильной связи Vodafone Украина. Таким образом, сегодня практически все черкащане получат возможность воспользоваться быстрым мобильным интернетом третьего поколения.

В рамках подготовки к запуску 3G сети всем своим существующим абонентам предоплаченных тарифов в Черкассах Vodafone предоставил 12 ГБ скоростного интернета. Бонусный трафик без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей доступны автоматически вне зависимости от тарифного плана в течение четырех месяцев – с марта по июнь – по 3 ГБ в месяц.

Оператор сообщил, что установил в Черкассах оборудование с поддержкой 3G от ведущих зарубежных производителей. В новой сети клиенты Vodafone в Черкассах могут пользоваться улучшенным качеством передачи данных и голоса, так как оператор обслуживает в 3G не только интернет-трафик, но и звонки, так как использует для предоставления 3G услуг все три несущие частоты.

Для того чтобы обеспечить максимальное качество и покрытие 3G, компания установила новое оборудование не только на существующие базовые станции, но и построила дополнительные базовые станции. В итоге по данным компании показатель успешности соединений при передаче данных составляет 99,77%.

Также в Vodafone Украина отметили, что в сети нового поколения их клиенты смогут пользоваться новыми, не доступными им ранее услугами, такими как мобильное телевидение, сервис потоковой музыки, электронная библиотека и т.д.

Источник: Vodafone Украина