Трейлер, геймплей и подробности о новой игре Assassin’s Creed Origins от Ubisoft

Вместе с другими новыми играми в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 была официально представлена свежая игра серии Assassin’s Creed. Новая часть саги об ассасинах от Ubisoft называется Assassin’s Creed Origins и перенесет игроков в Древний Египет, чтобы рассказать историю зарождения Братства ассасинов. Assassin’s Creed Origins выйдет 27 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC. Версия для Xbox One X с поддержкой разрешения 4K выйдет одновременно с международным запуском консоли 7 ноября.

«Приоткройте таинственные страницы прошлого, чтобы узнать увлекательную историю о том, как было создано Братство ассасинов», — говорит Ubisoft.

На сайте компании есть огромный пост с множеством подробностей об игре.

Разработкой проекта руководит Ашраф Исмаил, то есть команда, подарившая миру отличную Assassin’s Creed IV: Black Flag, снова в деле.

Главный герой Assassin’s Creed Origins — некий Бэйек, защитник Египта, чья личная история в конечном итоге и приведет к созданию Братства. Нам обещают увлекательную историю, приправленную множеством тайн древних гробниц, мумий, богов и последних фараонов. А еще Origins должна порадовать игроков огромным открытым миром. Весь Древний Египет, от Средиземного моря до гробниц Гизы и от безжизненных пустынь до цветущих оазисов, будет доступен для исследования.

«Технологии позволили нам создать огромную территорию. Это не просто город, это целое государство с множеством городов, поселений и экзотических локаций, — рассказывает Ашраф Исмаил. — Мы знаем, что когда люди слышат слово Египет, то сразу представляют себе пустыню. Но в реальности все совсем по-другому».

В рамках демонстрации на E3 был показан небольшой участок города Эль-Файюм в Среднем Египте. Это лишь «небольшая часть» доступной в Origins территории, но количество разнообразных локаций на ней впечатляет. По заверениям разработчиков, здесь можно легко «затеряться на долгие часы, отыскивая секреты, сражаясь с наемниками и встречая на пути представителей дикой природы».

Предназначение точек синхронизации (вышек) немного изменилось: теперь они не отрывают фрагменты карты, а разблокируют возможности для быстрого перемещения, а также показывают на карте возможные квесты и точки интереса в виде вопросительных знаков. Еще одно изменение – вместо мини-карты в верхней части экрана размещен компас, как в Skyrim.

В Origins впервые в серии появится подводная фауна и флора, персонаж умеет глубоко нырять для поиска сокровищ и затонувших статуй. В этом деле ему особенно пригодится навык Animus Pulse, при помощи которого можно будет легко находить утерянные ценности (все, что поблизости, будет блестеть).

Из остального можно отметить новую «боевку» и продвинутую ролевую систему: игроки смогут выбирать способности Бэйека в соответствии со своим стилем игры.

Источник: Ubisoft