Турецкий лоукостер Pegasus готовится выйти на украинский рынок в качестве украинской авиакомпании

Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Госавиаслужбу для регистрации в качестве украинской авиакомпании. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью начать осуществлять рейсы из Киева и Львова. Но пока что даты и будущие направления рейсов авиакомпании Pegasus неизвестны.

Pegasus airlines начала полеты в Украину с 2010 года. Сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.

Источник: hromadske