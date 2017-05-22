Турция официально утвердила для украинцев безвизовые поездки по внутренним ID-паспортам

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил на своей facebook-странице, что власти Турции официально опубликовали решение о признании внутреннего украинского паспорта нового образца (ID-карты) в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.

«Турецкие власти, сегодня 20 мая, официально опубликовали решение 2017/10324 об внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.» — отметил Максим Соколюк.

Глава ГМС также отметил, что теперь в ведомстве ожидают соответствующей ноты МИД с официальной датой начала поездок, которая должна быть готова в течение одной-двух недель. После этого все украинцы, оформившие внутренний паспорт нового образца, смогут ездить в Турцию без заграничного паспорта по новой ID карте. В преддверии отпускного сезона это решение может весьма положительно сказаться на туристическом потоке из Украины в Турцию.

Максим Соколюк сообщил, что на сегодняшний день оформлено уже более 550 тысяч новых ID-паспортов и каждый день к этому количеству добавляется еще 5-6 тысяч украинцев, оформляющих новый паспорт.

Напомним, что 14 марта 2017 года во время официального визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимных поездках граждан по ID-картам. Положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме ID-карты, содержащие бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Источник: ГМСУ