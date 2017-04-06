Twitter Lite – более быстрая и экономичная в потреблении трафика версия Twitter

Социальная сеть Twitter запустила новую веб-версию своего сервиса, предназначенную для использования на мобильных устройствах. Версия Twitter Lite получила облегчённый интерфейс и работает существенно быстрее.

Сервис Twitter Lite ориентирован на развивающиеся рынки и пользователей, проживающих на территориях с недостаточно надёжным интернет-соединением. Основная страница сервиса требует менее 1 МБ трафика. Также в Twitter Lite предусмотрен режим сбережения трафика, который выводит изображения и ролики в низком разрешении до тех пор, пока пользователь не нажмёт на них. В Twitter утверждают, что версия Lite будет загружаться до уровня интерактивности менее чем за 5 секунд на большинстве 3G-устройств. Кроме того, облегчённый интерфейс поможет сэкономить до 70% трафика, а загрузка осуществляется на 30% быстрее.

Twitter Lite представляет собой Progressive Web App (PWA), его разработка велась в сотрудничестве с Google. На Android у сервиса имеются дополнительные возможности, например, push-уведомления. Также можно разместить ярлык вызова Twitter Lite на домашнем экране смартфона, и ярлык появится в общем списке приложений как обычное приложение. Для iOS имеется лишь возможность размещения ярлыка на рабочем столе.

Версия Twitter Lite доступна по следующему адресу – mobile.twitter.com.