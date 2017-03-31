Twitter убрал имена пользователей из 140-символьного лимита

Популярный сервис микроблогов Twitter продолжает вводить различные послабления по 140-символьному лимиту. Очередное такое изменение, нацеленное на предоставление пользователям больше свободы в своих сообщениях, соцсеть анонсировала вчера. Отныне Twitter перестанет считать упоминание имени одного или нескольких пользователей при ответе частью стандартного сообщения длиной 140 символов.

Справедливости ради отметим, что первоначально Twitter обещала убрать имена пользователей при ответах из 140-символьного лимита еще в конце прошлого года, когда перестала считать частью стандартного 140-знакового сообщения различные медиафайлы (опросы, изображения, видео, анимации).

Между тем, ссылки по-прежнему учитываются, тем самым уменьшая полезную 140-символьную длину твитов. Кроме того, возможности редактировать твиты все так же нет. Но не стоит отчаиваться. В официальном заявлении говорится, что компания продолжит работать над тем, чтобы сделать сервис лучше и проще.

Разработчики уже приступили к внедрению изменений, причем одновременно в онлайн-версии Twitter и приложениях для Android и iOS.

Источник: Engadget