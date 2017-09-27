Twitter впервые вдвое увеличивает лимит на длину сообщений – до 280 символов

Популярный сервис микроблогов Twitter впервые за 11 лет работы увеличил лимит символов в одном твите – с 140 до 280 знаков. То есть, ровно вдвое. Стоит сразу оговорить, что пока что это только эксперимент, столь долгожданные многими более длинные твиты доступны лишь ограниченной аудитории, которой посчастливилось принять участие в тестировании. Но, вероятно, в ближайшем будущем привычные сообщения в Twitter станут ощутимо длиннее.

Что интересно, твиты c новым лимитом в 280 символов начали тестировать на всех языках, кроме японского, китайского и корейского. Как объяснили в компании носители упомянутых языков способны передавать вдвое больше информации через один символ, тогда как англоговорящим пользователям 140 символов для выражения мыслей не хватает. Именно они в последнее время все чаще выступают за повышение лимита. Результаты проведенного Twitter исследования указывают, что около 9% всех англоязычных публикаций в соцсети содержат максимальное количество в 140 символов, тогда как твитов на восточных языках с предельным числом символов всего лишь 0,4%. В среднем же твит англоязычного пользователя содержит 34 знака, а человека, говорящего на японском, — всего 15 знаков.

Безусловно, фактическое увеличение лимита – это существенно изменение, учитывая, что максимальная длина сообщений в Twitter, установленная на уровне 140 символов не менялась с самого момента основания сервиса в 2006 году. Принимая решение установить именно 140-символьный лимит основатели отталкивались от максимальной длины SMS-сообщений в 160 знаков (20 знаков создатели соцсети зарезервировали для имен пользователей). Расширение лимита призвано помочь пользователям с различных стран более легко выражать свои мысли в соцсети.

Отметим, что Twitter уже несколько лет рассматривает возможность увеличения лимита, так что эта новость не должна стать большим сюрпризом. В начале 2016 поговаривали, что лимит может быть увеличит до 10 тыс. символов.

Большинство клиентов Twitter уже должны иметь возможность показывать более длинные твиты благодаря изменениям, которые компания внесла в API в прошлом году. О доступности расширенных твитов можно узнать по счетчику символов в правом нижнем углу программы, который отображается в виде круга. Он будет вести отсчет от максимальных 280 символов до 0.

Источник: The Verge