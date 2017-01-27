Twitter запустил новый раздел Explore, который объединяет в себе поиск, самое популярное и старые «Моменты»

Социальная сеть Twitter сообщила о запуске новой функции с говорящим названием Explore, о тестировании которой впервые стало известно еще в октябре прошлого года.

Она пришла на смену центральной вкладке Moments и по своей функциональности практически полностью повторяет одноименный раздел в сервисе для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram. Даже обозначение у твиттеровского Explore такое же, как и у инстаграмовского – иконка с увеличительным стеклом.

Вкладка Explore объединяет в себе три главные функции соцсети: поиск, самое популярное и все что было в старом разделе «Моменты». По сути, Explore собрала вышеупомянутые составляющие соцсети под одной крышей, то есть, в одной вкладке.

Как мы уже отмечали выше, с точки зрения функциональных возможностей Explore в Twitter практически идентично таковому в Instagram: в этом разделе собраны средства и возможности поиска, а также потенциально интересный контент и сообщения от людей, которых нет в списке тех, за кем следит пользователь, но с которыми у него есть общие друзья или интересы.

Разработчики уже приступили к внедрению новой функции Explore в веб-версии сервиса и iOS-версии мобильного приложения Twitter. Пользователям Android придется подождать чуть дольше, соответствующее обновление выйдет «в ближайшие недели».

Источник: Twitter