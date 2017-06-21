У Apple утекла аудиозапись доклада о том, как бороться с утечками информации о новых продуктах

В интернете появилась аудиозапись внутреннего брифинга Apple под названием «Остановить утечки — соблюдение конфиденциальности в Apple». Презентация была рассчитана на 100 человек, её возглавляли директор по вопросам глобальной безопасности Дэвид Райс (David Rice), директор по международным расследованиям Ли Фридман (Lee Freedman) и представитель группы по связям и обучению из Global Security Дженни Хабберт (Jenny Hubbert).

В аудио описываются средства, которые вынуждена применять Apple, для того, чтобы информация о новых продуктах не попадала в руки лиц, способствующих утечкам, конкурентов и прессы. Группа Global Security в своей работе прибегает к услугам бывших специалистов из Агентства национальной безопасности США, военного ведомства, ФБР и секретной службы США.

Райс рассказывал о различных способах, с помощью которых рабочие пытаются украсть компоненты. Среди них упоминаются как экзотические методы (например, смыть деталь в туалете, а затем искать её в канализации), так и традиционные способы – перебросить через забор. Также было зафиксировано 8 тыс случаев, когда женщины пытались пронести что-то в своём бюстгальтере.

Часто рабочим предлагают большие деньги за передачу компонентов гаджетов Apple. Сумма разового «вознаграждения» может в несколько раз превышать месячный заработок. А в некоторых случаях сразу предлагается эквивалент годового заработка. По данным отчёта China Labor Watch за 2016 год, работники на производственной линии, где собирается техника Apple, зарабатывают около $350 в месяц.

Самым ценным предметом кражи обычно является корпус устройства, который часто затем можно найти на рынке электроники Шэньчжэня. В 2013 году Apple выкупила около 29 тыс. корпусов перед официальной презентацией iPhone 5C, чтобы «не допустить его появления в каждом блоге на Земле». Но в дальнейшем средства обеспечения безопасности были улучшены. В результате, в 2016 году компания выпустила около 65 млн корпусов, и лишь 4 из них были похищены.

Так как с заграничными утечками удалось разобраться, теперь Apple сосредоточилась на своих кампусах а Калифорнии. При этом отмечается, что в прошлом году из кампусов компании было больше утечек, чем из всего канала поставок.

Упоминалось о двух лицах из США, которые причастны к большому количеству утечек. Один человек был сотрудником в интернет-магазине Apple, а другой работал в iTunes. Оба предоставляли информацию в блоги. Об их мотивах прямо не говорилось, но упоминалось, что компания привлекает людей, которые в восторге от её продукции. И они, в конечном итоге, найдут что-то, чем можно поделиться. И вместо того, чтобы не комментировать закрытую информацию, они могут сказать слишком много.

Источник: The Verge