У Instagram уже 700 млн ежемесячно активных пользователей и наблюдается наращивание темпов роста

Сервис Instagram пользуется популярностью и набирает активных пользователей невероятными темпами. Компания отчиталась, что она преодолела отметку в 700 млн ежемесячно активных пользователей. Причём, зафиксирован рекордно короткий период, на протяжении которого ежемесячно активная аудитория увеличилась на очередные 100 млн пользователей.

Сервис Instagram был запущен в октябре 2010 года. Свои первые 100 млн ежемесячно активных пользователей сервис набрал лишь к февралю 2013 года. Немногим более года потребовалось на то, чтобы набрать вторую сотню миллионов ежемесячно активных пользователей. Рубеж в 200 млн был преодолён в марте 2014 года. В дальнейшем сервису требовалось, примерно, по 9 месяцев, чтобы набрать каждые следующие 100 млн ежемесячно активных пользователей вплоть до отметки в 600 млн, которая была достигнута в декабре 2016 года. Чтобы нарастить базу пользователей на очередные 100 млн, потребовалось всего 4 месяца.

Как отмечают в Instagram, основными причинами столь быстрого роста количества пользователей являются улучшенные механизмы поиска друзей и регистрации.

Источник: The Verge