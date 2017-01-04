У Kingston готова первая в мире флэшка объемом 2 ТБ

Компания Kingston подготовила к выпуску новую модель USB-флэш-накопителя, который позиционируется в качестве устройства с самой высокой ёмкостью из доступных в настоящее время. Новая модель DataTraveler Ultimate GT обладает ёмкостью 2 ТБ (также имеется версия на 1 ТБ).

Новинка выполнена в металлическом корпусе из цинкового сплава, что призвано обеспечить долговечность. Накопитель оснащён интерфейсом USB 3.1. Устройство имеет размеры 72х27х21 мм.

USB-флэш накопитель Kingston DataTraveler Ultimate GT поступит в продажу в феврале. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: The Verge