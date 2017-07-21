У Lucid Motors нет средств на строительство в США завода по производству электромобилей, зато по слухам есть уже три потенциальных покупателя

Проблемы у производителя электромобилей Lucid Motors оказались серьезней, чем считалось ранее. На днях мы писали о том, что Lucid Motors тайно обсуждал с Ford возможность собственного приобретения, а теперь пошли слухи о том, что это не просто желание, а практически необходимость, так как поиски инвестиций пока не увенчались с успехом.

Напомним, что история у стартапа Atieva (а именно так изначально назывался Lucid Motors) была достаточно бурной. Компанию основал в 2007 году выходец из Tesla. Далее стартап получил инвестиции от двух китайских компаний, включая LeEco, на разработку электромобиля премиум-класса. При этом чуть позже владелец LeEco Цзя Юэтин основал еще одну компанию по производству электромобилей — Faraday Future — которая также в данный момент испытывает не лучшие времена.

В итоге компании Lucid Motors все же удалось завершить разработку модели Lucid Air, собрать несколько тестовых экземпляров и даже запустить сбор предзаказов на электромобиль. Однако теперь производителю необходимо перейти к следующему шагу — давно анонсированному строительству завода в Аризоне (США), который должен обойтись минимум в $700 млн. При этом времени на строительство не так уж и много — предполагалось, что первые владельцы получат свои экземпляры уже в 2018 году.

По поводу сделки с Ford также не все понятно. Ранее считалось, что американский производитель отказал Lucid Motors в просьбе приобрести их, то есть инициатива исходила от китайско-американского стартапа. Однако по другим данным, Lucid Motors пришли к Ford за инвестициями и были ошарашены желанием выкупить всю компанию. Более того, по слухам подобное желание проявили еще две крупные американские компании.

Таким образом в данный момент Lucid Motors стоит перед серьезной дилеммой — найти средства на постройку недешевого завода любой ценой с расчетом на будущие прибыли или же переложить эту задачу на нового владельца, не собираясь приближать собственное банкротство за счет крупных долгов. Мы продолжаем следить за событиями и обязательно будем держать вас в курсе о дальнейшей судьбе создателя Lucid Air.

Источник: Engadget