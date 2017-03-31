У Micron и Samsung имеются проблемы с выработкой годных чипов памяти DRAM по 1х-нм техпроцессам

По данным тайванских СМИ, компания Micron испытывает проблемы с переходом на 1х-нанометровые технологические процессы изготовления чипов памяти DRAM. В частности, у компании наблюдаются низкие нормы выпуска годной продукции. Сама компания Micron пока никак не комментирует эту информацию.

Дополнительно отмечается, что подобные проблемы встречаются не только у Micron. Так, Samsung Electronics не полностью разобралась в проблемах с неисправными компьютерными чипами DRAM, которые выпускаются по нормам 18-нанометрового технологического процесса. В результате, отрасль может столкнуться с дефицитом поставок памяти DRAM.

Источник: cdrinfo