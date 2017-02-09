У мобильной связи следующего поколения появились официальное название 5G и соответствующий логотип

Организация 3GPP заявила, что сочетание символов «5G» стало официальным названием стандарта мобильной связи следующего поколения, который со временем заменит современные 4G-технологии, такие как LTE или LTE-Advanced.

Кроме того, организация 3GPP представила официальный логотип связи нового технологического стандарта. На сайте организации 3GPP запущен раздел для компаний, желающих использовать новый логотип. Там приведены правила и политики применения нового логотипа.

Вместе с тем, обозначены сроки внедрения спецификаций 5G. Версия 5G Phase 1 Release 15 будет готова в конце 2018 года, в спецификацию 5G Phase 2 Release 16 планируется завершить в 2020 году.

Источник: gsmarena