У некоторых смартфонов iPhone 7 в цвете Matte Black начались проблемы с краской

Вместе с выпуском смартфонов серии iPhone 7 компания Apple представила и новые варианты цветового оформление для своих мобильных устройств: матовый чёрный (Matte Black) и глянцевый чёрный (Jet Black).

Изначально Apple предупреждала, что смартфоны в цвете Jet Black могут легко поцарапаться, потому вместе с ними рекомендуется использовать чехол. На модели в цвете Matte Black такие рекомендации не распространялись. Тем не менее, именно у последних начали проявляться косметические дефекты.

Всё больше пользователей жалуются в службу поддержки пользователей Apple, заявляя, что на их смартфонах iPhone 7 в цвете Matte Black откалывается краска. В большинстве случаев проблема возникает на боковых гранях возле кнопок или на решётке динамика. В одном случае сколы краски возникли на задней панели. Первые сообщения о сколах краски начали появляться в ноябре прошлого года – через два месяца после начала продаж смартфонов iPhone 7.

Гарантийные обязательства Apple не распространяются на повреждения косметического характера. Таким образом, вряд ли пользователям следует ожидать обмена устройств на новые.

Источник: phonearena