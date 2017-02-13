У некоторых смартфонов iPhone 7 в цвете Matte Black начались проблемы с краской
Вместе с выпуском смартфонов серии iPhone 7 компания Apple представила и новые варианты цветового оформление для своих мобильных устройств: матовый чёрный (Matte Black) и глянцевый чёрный (Jet Black).
Изначально Apple предупреждала, что смартфоны в цвете Jet Black могут легко поцарапаться, потому вместе с ними рекомендуется использовать чехол. На модели в цвете Matte Black такие рекомендации не распространялись. Тем не менее, именно у последних начали проявляться косметические дефекты.
Всё больше пользователей жалуются в службу поддержки пользователей Apple, заявляя, что на их смартфонах iPhone 7 в цвете Matte Black откалывается краска. В большинстве случаев проблема возникает на боковых гранях возле кнопок или на решётке динамика. В одном случае сколы краски возникли на задней панели. Первые сообщения о сколах краски начали появляться в ноябре прошлого года – через два месяца после начала продаж смартфонов iPhone 7.
Гарантийные обязательства Apple не распространяются на повреждения косметического характера. Таким образом, вряд ли пользователям следует ожидать обмена устройств на новые.
Источник: phonearena
- Смартфоны Apple iPhone 7 были представлены в сентябре 2016 года. Они получили защиту от пыли и воды, а в старшей версии iPhone 7 Plus появилась двойная основная камера. В то же время, устройства лишились 3,5-миллиметрового звукового разъёма.
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- Сразу же после презентации новинок Apple заявила, что версия в новом чёрном глянцевом цвете проходит многоступенчатый процесс анодирования и полировки. Поверхность устройства такая же прочная, как и у других анодированных продуктов Apple. Тем не менее, она легко покрывается царапинами в процессе использования. Потому Apple рекомендует надевать чехол на смартфон iPhone 7.