У незначительного количества смартфонов Pixel имеются проблемы в работе микрофона, Google обещает замену

Компания Google сообщила, что у небольшого количества смартфонов Pixel встречаются дефектные микрофоны.

Как отмечает Google, проблема не имеет широкого распространения, она встречается менее чем на 1% устройств. До сих пор она оставалась практически незамеченной. Причиной неисправности является «трещина толщиной в человеческий волос в припое в месте соединения звукового кодека». Из-за этого все три микрофона в смартфоне не работают.

По всей видимости, о проблеме известно уже несколько месяцев. Google отмечает, что с января «предпринимает дополнительные меры для восстановления соединения». Аппараты, выпущенные или отремонтированные с тех пор должны работать отлично. Компания занимается расследованием причин возникновения проблемы.

Google обязуется заменить любой смартфон, в котором будет обнаружена указанная проблема. Те пользователи, которые покупали аппарат через сторонние компании, вынуждены будут ожидать получения нового устройства. Тем пользователям, которые покупали Pixel напрямую у Google, компания вышлет замену ещё до того, как они отправят бракованный смартфон на ремонт. При этом на банковской карте пользователя будет удерживаться сумма, равная стоимости устройства.

Источник: The Verge