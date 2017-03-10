У незначительного количества смартфонов Pixel имеются проблемы в работе микрофона, Google обещает замену
Компания Google сообщила, что у небольшого количества смартфонов Pixel встречаются дефектные микрофоны.
Как отмечает Google, проблема не имеет широкого распространения, она встречается менее чем на 1% устройств. До сих пор она оставалась практически незамеченной. Причиной неисправности является «трещина толщиной в человеческий волос в припое в месте соединения звукового кодека». Из-за этого все три микрофона в смартфоне не работают.
По всей видимости, о проблеме известно уже несколько месяцев. Google отмечает, что с января «предпринимает дополнительные меры для восстановления соединения». Аппараты, выпущенные или отремонтированные с тех пор должны работать отлично. Компания занимается расследованием причин возникновения проблемы.
Google обязуется заменить любой смартфон, в котором будет обнаружена указанная проблема. Те пользователи, которые покупали аппарат через сторонние компании, вынуждены будут ожидать получения нового устройства. Тем пользователям, которые покупали Pixel напрямую у Google, компания вышлет замену ещё до того, как они отправят бракованный смартфон на ремонт. При этом на банковской карте пользователя будет удерживаться сумма, равная стоимости устройства.
Источник: The Verge
- Смартфоны Google Pixel и Pixel XL были представлены в октябре прошлого года. Они первыми получили поддержку виртуального ассистента Google Assistant. Разработкой устройств занималась Google, а в качестве производственного партнёра выступила компания HTC.