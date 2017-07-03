У Samsung Electronics впервые за последние семь лет уменьшилось число сотрудников

Компания Samsung Electronics зафиксировала первое за последние семь лет сокращение штата. Об этом сообщает издание The Investor, ссылаясь на данные из свежей финансовой отчетности южнокорейского компании.

По состоянию на конец прошлого года в 80 странах мира работало в общей сложности 308745 сотрудников Samsung Electronics. Это на 5,2% меньше, чем было годом ранее. Только в родной для крупнейшего производителя смартфонов Южной Корее численность сотрудников за год уменьшилась на 2,8% – до 93204 человек. В то же время в Китае компания сократила свой штат куда сильнее – на 17,5% (до 37030 человек). В Китае, который продолжает оставаться приоритетным рынком для многих производителей смартфонов, Samsung занимает восьмое место по объему поставок с долей 3,1%.

В других регионах, таких как Азия, Европа и Средний Восток, число работников Samsung также сократилось в годовом выражении, тогда как в Южной и Северной Америке штат Samsung, напротив, увеличился благодаря хорошим продажам. Говоря точнее, общее число американских сотрудников Samsung за год увеличилось на 8,5% – до 25988 человек. Отмечается также, что один только рынок Северной Америки обеспечил 34% дохода компании за прошлый год. В денежном выражении эти 34% соответствуют примерно $177 млрд.

Источник: The Investor