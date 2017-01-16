У SpaceX достаточно грандиозные планы, которые далеко не всегда удаётся реализовать из-за возникающих проблем

В распоряжении ресурса The Wall Street Journal оказались документы, включающие сведения о финансовой отчётности и прогнозах компании SpaceX за промежуток времени с 2011 по 2015 годы. В целом, у компании достаточно амбициозные планы, подкреплённые немалыми финансовыми ресурсами, которые позволяют благополучно пережить проблемные периоды.

Как свидетельствуют документы, заключение контрактов с частными компаниями и NASA позволило SpaceX увеличить выручку с $680 млн в 2013 году до $1 млрд в 2014 году. В этих годах компания стабильно получала небольшую операционную прибыль. Но 2015 год оказался крайне неудачным для SpaceX. Несколько отложенных запусков и взрыв ракеты Falcon 9 с грузом для МКС привели к снижению доходов на 6% и возникновению операционного убытка в сумме $260 млн. Но, даже несмотря на столь неудачный год, к его окончанию на счетах компании было накоплено около $1,3 млрд денежных средств.

В 2016 году SpaceX планировала получить совокупный доход в сумме $1,8 млрд и $55 млн операционной прибыли. При этом планировалось совершить 20 запусков ракет. Но суровая действительность внесла свои коррективы, и компания смогла фактически осуществить лишь 8 запусков. После взрыва ракеты в сентябре 2016 года SpaceX лишь несколько дней назад смогла возобновить запуски. Таким образом, запланированные финансовые показатели не были достигнуты.

С каждым годом SpaceX планирует наращивать количество пусков ракет. Так, на 2017 год запланировано 27 миссий, а на 2019 год – уже 52 миссии. Таким образом, запуски ракет должны осуществляться еженедельно.

Документы также раскрывают некоторые амбициозные планы SpaceX. Так, к 2025 году планируется запустить бизнес спутникового интернета, которые принесёт более 40 млн пользователей и более $30 млрд выручки. В рамках этого проекта планируется вывести на орбиту около 4 тыс. коммуникационных спутников, которые обеспечат глобальный спутниковый интернет-доступ. Первый этап его реализации запланирован на 2018 год, а уже к 2020 году доходы от спутникового интернета должны превысить поступления от основного бизнеса SpaceX – запуска ракет. К 2025 году это направление бизнеса, по прогнозам компании, должно принести от $15 млрд до $20 млрд операционной прибыли. Однако на текущий момент проект всё ещё находится на этапе планирования.

Вместе с тем, у SpaceX имеется проблема с достижением поставленных целей. В 2011 году глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявлял о намерении отправить астронавтов при помощи ракеты SpaceX на протяжении ближайших трёх лет. Трёхлетний период уже успел дважды пройти, но отправить астронавтов на ракете SpaceX всё ещё не удалось. Более того, запланированный на 2017 год запуск астронавтов на МКС по заказу NASA был перенесён на 2018 год. Также наблюдаются задержки в реализации миссии Falcon Heavy, а из-за задержек компания потеряла заказ на запуск спутника.

Источник: The Verge, AIN