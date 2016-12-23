У желающих посетить США иностранцев начинают запрашивать информацию о профилях в соцсетях

С целью «выявления потенциальных угроз», правительство США начало запрашивать у лиц, намеревающихся въехать в страну, информацию об их учётных записях в социальных сетях.

Данное новшество распространяется на иностранных граждан, которые временно въезжают в США на условиях безвизового режима. Так, туристов просят предоставить информацию об имени пользователя в Facebook, Google+, Instagram, YouTube и LinkedIn. Внести сведения нужно во время заполнения электронной формы в системе ESTA (Electronic System for Travel Authorization — Электронная система разрешения на путешествие). В настоящее время эти данные являются опциональными.

Пока что нет сведений о том, планируется ли сделать предоставление данных о профилях в соцсетях обязательным. Также не уточняется, могут ли эти сведения стать основанием для отказа во въезде в США.

Источник: nextpowerup