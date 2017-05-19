После блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Украине начал расти даже Google+
Специалисты аналитической компании Kantar TNS Ukraine продолжают отслеживать изменения охватов различных ресурсов и тенденции в украинском сегменте интернета, связанные с недавней блокировкой российских ресурсов. Новые данные Kantar TNS CMeter позволяют получить представление о том, каким был UAнет на второй день после объявления блокировки.
Как видим, вырисовывает четкая тенденция устойчивого роста охвата соцсетей Facebook и Google+, причем последняя почти удвоила свой дневной охват. По сравнению с первым днем после блокировки охват Google+ вырос на 51% против 4% у Facebook.
В этот раз аналитики провели более детальный анализ, дополнительно изучив ситуацию по регионам и по возрастным группам. Правда, только для трех сайтов: facebook.com, ukr.net и opera.com.
Как видно из таблицы, наибольший прирост facebook.com и ukr.net наблюдается на Востоке. Специалисты Kantar TNS Ukraine объясняют это изначально более низкими показателями прироста в этом регионе. Иными словами, они отреагировали на блокировку позднее других регионов. Самыми быстро реагирующими на нововведения пользователями, стали пользователи в возрасте 14-20 лет. Прирост в этой возрастной группе оказался самым высоким. А вот Ukr.net эта возрастная группа пока, судя по всему, обошла. Продуктами компании Opera больше остальных интересовались люди постарше – возрастная категория 46+.
По охватам самых популярных СМИ видно, что интерес к этой теме начал угасать.
Картину первого дня после объявления запрета российских ресурсов можно узнать из предыдущей заметки.
Источник: Kantar TNS CMeter
- 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
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- За невыполнение требований указа и отказ блокировать российские сайты и сервисы предусмотрена административная ответственность и штрафы.
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- 17 мая Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.
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- После новостей о блокировке российских сайтов украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов.
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- Настолько массово, что в работе сервиса Opera VPN из-за наплыва начали проявляться неполадки, а затем компания-разработчик убрала мобильное приложение Opera VPN из украинских Google Play и App Store.
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- И нашелся юрист, осмелившийся оспорить указ Порошенко в суде.