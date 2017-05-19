После блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Украине начал расти даже Google+

Специалисты аналитической компании Kantar TNS Ukraine продолжают отслеживать изменения охватов различных ресурсов и тенденции в украинском сегменте интернета, связанные с недавней блокировкой российских ресурсов. Новые данные Kantar TNS CMeter позволяют получить представление о том, каким был UAнет на второй день после объявления блокировки.

Как видим, вырисовывает четкая тенденция устойчивого роста охвата соцсетей Facebook и Google+, причем последняя почти удвоила свой дневной охват. По сравнению с первым днем после блокировки охват Google+ вырос на 51% против 4% у Facebook.

В этот раз аналитики провели более детальный анализ, дополнительно изучив ситуацию по регионам и по возрастным группам. Правда, только для трех сайтов: facebook.com, ukr.net и opera.com.

Как видно из таблицы, наибольший прирост facebook.com и ukr.net наблюдается на Востоке. Специалисты Kantar TNS Ukraine объясняют это изначально более низкими показателями прироста в этом регионе. Иными словами, они отреагировали на блокировку позднее других регионов. Самыми быстро реагирующими на нововведения пользователями, стали пользователи в возрасте 14-20 лет. Прирост в этой возрастной группе оказался самым высоким. А вот Ukr.net эта возрастная группа пока, судя по всему, обошла. Продуктами компании Opera больше остальных интересовались люди постарше – возрастная категория 46+.

По охватам самых популярных СМИ видно, что интерес к этой теме начал угасать.

Картину первого дня после объявления запрета российских ресурсов можно узнать из предыдущей заметки.

Источник: Kantar TNS CMeter