Uber поднял тарифы и ввел поминутную оплату во Львове, Днепре, Харькове и Одессе

Сервис вызова такси Uber поднял тарифы и ввел поминутную тарификацию почти во всех городах Украины, где предлагаются соответствующие услуги. Повышение тарифов обошло стороной лишь Киев.

Новые цены вступили в силу в пятницу, 9 июня. В компании мотивировали повышение стоимости тем, что это позволит «привлечь больше водителей на платформу».

Самой серьезное повышение коснулось Львова. В городе подняли стоимость подачи авто в четыре раза — с 4 до 16 грн, ввели самую высокую поминутную оплату — 1 грн/мин и подняли минимальную стоимость поездки до 30 грн. В Одессе тарифы выросли немного меньше: подача с 5 до 14 грн, ввели поминутный тариф в 1 грн/мин и подняли подачу до 30 грн. В Харькове тарифы не изменились, кроме ввода поминутной оплаты — 0,3 грн/мин. В Днепре в сравнении с ценами на момент запуска поднялись все тарифы, кроме цены за километр пути. Ниже в таблице приведены все цены, жирным выделена новая стоимость.

Город Подача, грн Стоимость за км, грн Стоимость минуты, грн Минимальная стоимость, грн Киев 16 4,5 0,3 25 Одесса 14 (5) 4,5 1 30 (14) Харьков 17 4 0,3 25 Днепр 10 (6) 5 (4) 0,85 25 (14) Львов 16 (4) 5 1 30 (14)

Источник: AIN