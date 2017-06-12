Uber поднял тарифы и ввел поминутную оплату во Львове, Днепре, Харькове и Одессе
Сервис вызова такси Uber поднял тарифы и ввел поминутную тарификацию почти во всех городах Украины, где предлагаются соответствующие услуги. Повышение тарифов обошло стороной лишь Киев.
Новые цены вступили в силу в пятницу, 9 июня. В компании мотивировали повышение стоимости тем, что это позволит «привлечь больше водителей на платформу».
Самой серьезное повышение коснулось Львова. В городе подняли стоимость подачи авто в четыре раза — с 4 до 16 грн, ввели самую высокую поминутную оплату — 1 грн/мин и подняли минимальную стоимость поездки до 30 грн. В Одессе тарифы выросли немного меньше: подача с 5 до 14 грн, ввели поминутный тариф в 1 грн/мин и подняли подачу до 30 грн. В Харькове тарифы не изменились, кроме ввода поминутной оплаты — 0,3 грн/мин. В Днепре в сравнении с ценами на момент запуска поднялись все тарифы, кроме цены за километр пути. Ниже в таблице приведены все цены, жирным выделена новая стоимость.
|Город
|Подача, грн
|Стоимость за км, грн
|Стоимость минуты, грн
|Минимальная стоимость, грн
|Киев
|16
|4,5
|0,3
|25
|Одесса
|14 (5)
|4,5
|1
|30 (14)
|Харьков
|17
|4
|0,3
|25
|Днепр
|10 (6)
|5 (4)
|0,85
|25 (14)
|Львов
|16 (4)
|5
|1
|30 (14)
Источник: AIN
- Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем.
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- В Украине сервис Uber доступен в пяти крупных городах: с июня 2016 года в Киеве, с февраля 2017 года в Одессе и Львове, с марта 2017 еще в Днепре, а с апреля 2017 – ещё и в Харькове. В мировых масштабах приложение работает более чем в 500 городах и 80 странах мира.