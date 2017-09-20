Uber повысил тарифы на дальние поездки в Киеве и Львове

Спустя ровно неделю после заметного повышения тарифов для доступной версии UberX и премиальной UberBlack в Киеве онлайн-сервис заказа такси Uber решил пересмотреть ценовую политику и снова повысить расценки. На сей раз для поездок на большие расстояния в Киеве и Львове. Новые тарифы начинают действовать с сегодняшнего дня, 20 сентября.

Для Киева дальними считаются поездки на расстояние более 20 км. И после 20 км тариф возрастает до 9 грн/км как для UberX, так и для UberSELECT. Поездки до 20 км будут считать по старым расценкам – 5 грн/км для доступного UberX и 5,50 грн/км – для среднего UberSELECT (комфорт-класс).

Во Львове дальними квалифицируются все поездки на расстояние свыше 10 км. При этом повышение затронет только бюджетную версию UberX – после 10 км стоимость одного км пути состоит те же 9 грн, а вот для UberSELECT во Львове ничего не поменяется.

В Uber отдельно отмечают, что другие параметры (подача и минута поездки), влияющие на итоговую стоимость поездки, остались без изменений для обоих городов.

Напомним, что недавно компания Uber начала работу в Виннице, которая стала седьмым городом Украины, где представлен данный сервис, после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и Запорожья.

Источник: uber