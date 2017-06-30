Uber преодолел отметку в 5 миллиардов поездок по всему миру, в честь чего наградит двух причастных к событию украинских водителей премией в $500

Сервис Uber официально сообщил о том, что с момента основания в 2009 году успел осуществить 5 миллиардов поездок по всему миру. Интересно, что первый миллиард поездок компании удалось получить только в конце 2015 года (то есть на это ушло целых шесть лет), при этом на достижение отметки в 2 миллиарда компании понадобилось всего полгода — это произошло в июне 2016 года.

Отметка в 5 миллиардов была достигнута в субботу 20 мая, в 7:29:06 утра по среднему гринвичскому времени, именно в этот момент начались 156 поездок с Uber в 24 странах на 6 континентах. Интересно, что из них 2 поездки были совершены в Украине – в Киеве и Одессе.

«Успех Uber стал возможен только благодаря водителям, сотрудничающим с нами по всему миру. Чтобы отблагодарить их за важный вклад в историю компании, Uber наградит каждого из 156 водителей премией, эквивалентной 500 долларов США в местной валюте.» — отметили в Uber.

Один из водителей-счастливчиков в тот самый момент совершал первую в своей жизни поездку с Uber: он забирал пассажира на мотобайке в Джакарте, столице Индонезии. Еще шесть пассажиров тоже впервые воспользовались Uber.

Самая короткая из этих поездок, в Сан-Франциско, закончилась всего через два с половиной квартала от места посадки. Протяженность самой длинной из них, в Сингапуре, составила 27 километров (примечательно, что вся протяженность страны — около 50 километров). 15 пользователей совершали поездки с Uber за пределами своих стран.

Из двух поездок в Украине самой длинной оказалась поездка в Киеве – 14,81 км. А вот одесская поездка была намного короче – всего 1,81 км, и дорога заняла всего 4,5 минуты. Оба водителя могут похвастаться высоким рейтингом: у водителя из Одессы – 4,84 из 5, а у киевлянина – 4,7.

Источник: Uber