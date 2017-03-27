Uber приостановила испытания самоуправляемых автомобилей после аварии в Аризоне

Компания Uber приостановила испытания самоуправляемых автомобилей в США после недавней аварии с участием одного из кроссоверов Volvo XC90, участвующих в программе, в Аризоне.

Сама авария, в результате которой самоуправляемый автомобиль Uber на базе Volvo XC90 перевернулся на сторону (фото выше), произошла в пятницу, 24 марта. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Расследование еще не завершено, но, по имеющимся данным, виновником ДТП стал водитель второго автомобиля, которой отказался уступить дорогу автомобилю Uber. На момент столкновения в автомобиле Uber находилось двое людей. Сама машина при этом передвигалась в автономном режиме.

Источник: cdrinfo