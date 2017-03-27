Uber приостановила испытания самоуправляемых автомобилей после аварии в Аризоне
Компания Uber приостановила испытания самоуправляемых автомобилей в США после недавней аварии с участием одного из кроссоверов Volvo XC90, участвующих в программе, в Аризоне.
Сама авария, в результате которой самоуправляемый автомобиль Uber на базе Volvo XC90 перевернулся на сторону (фото выше), произошла в пятницу, 24 марта. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Расследование еще не завершено, но, по имеющимся данным, виновником ДТП стал водитель второго автомобиля, которой отказался уступить дорогу автомобилю Uber. На момент столкновения в автомобиле Uber находилось двое людей. Сама машина при этом передвигалась в автономном режиме.
Источник: cdrinfo
- Компания Uber начала тестировать самоуправляемые автомобили в прошлом году. В последнее время самоуправляемые автомобили Uber можно было увидеть на дорогах в Питтсбурге и Аризоне. Ранее испытания проводились еще в Сан-Франциско, но в декабре компания натолкнулась на запрет регулирующих органов.
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- В прошлом также был зафиксирован случай проезда автомобиля Uber на красный свет и выезда на полосу для движения велосипедов.