Uber рассказал, куда украинцы чаще всего ездили этим летом в Киеве, Львове и Одессе

Компания Uber проанализировала самые популярные среди пользователей сервиса места и направления в Киеве, Львове и Одессе за прошедшее лето и составила рейтинг самых популярных маршрутов летнего сезона.

К примеру, киевляне и гости столицы чаще всего заказывают Uber из и в торгово-развлекательные центры; также в первой пятерке оба столичных аэропорта и железнодорожный вокзал. Таким образом Топ-5 самых популярных направлений пользователей Uber в Киеве в выходные выглядит так:

ТРЦ “Ocean Plaza” ТРЦ “Гулливер” Аэропорт “Борисполь” Аэропорт “Жуляны” Центральный железнодорожный вокзал

Львов является одним из самых популярных направлений поездок выходного дня для украинцев, и здесь первое место среди пунктов назначения, по данным Uber, занимает центральный железнодорожный вокзал. Также среди топовых маршрутов уикенда Львовский оперный театр как начало туристической пешеходной зоны, торгово-развлекательные центры, а также сердце города ‒ площадь Рынок. Вся пятерка топ-маршрутов Львова выглядит следующим образом:

Центральный железнодорожный вокзал Львовский театр оперы и балета ТРЦ “Форум Львів” ТРЦ “Victoria Gardens” Площадь Рынок

Одесса ‒ одно из самых востребованных «южных» направлений отдыха в Украине. Поэтому неудивительно, что у гостей и жителей города первое место в рейтинге Uber занимает Аркадия ‒ район пляжа и клубная пешеходная зона. На втором месте самая оживленная центральная улица города Дерибасовская, а полностью первая пятерка Одессы выглядит так:

Аркадия Ул. Дерибасовская ТРЦ “City Center” Пляж “Ланжерон” ТРЦ “Афина”

Напомним, что сервис по вызову автомобилей с персональным водителем Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Источник: Uber