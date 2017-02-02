Uber существенно снижает цены в Киеве, минимальная поездка теперь стоит 25 грн

Пользоваться популярным онлайн-сервисом заказа такси Uber в Киеве станет еще дешевле. С сегодняшнего дня, 2 февраля, сервис существенно снижены цены. Сразу оговоримся, что речь идет о доступной версии сервиса UberX.

Как утверждается, теперь минимальная стоимость составляет всего 25 грн, что почти вдвое ниже первоначальных 40 грн. Кроме того, стоимость подачи автомобиля снижена с 25 грн до 16 грн, стоимость километра пути осталась прежней – 4,50 грн, а минута поездки подешевела на 0,10 грн – с 0,40 грн до 0,30 грн.

«Uber стремится сделать поездки максимально комфортными и доступными для всех жителей больших городов. Теперь еще больше пользователей в Киеве смогут заказать автомобили через uberX. Больше заказов — больше возможностей заработка для водителей-партнеров», – говорится в заявлении компании.

Всем новым пользователям Uber предлагает совершить первую поездку бесплатно. Для этого необходимо установить приложение Uber, зарегистрироваться и ввести промокод – UBER4KYIV в разделе ОПЛАТА. Промокод действителен при оплате по безналичному расчету до 2 марта 2017 года только для новых пользователей Uber. Максимальный размер скидки по промокоду – 75 гривен.

Одновременно отмечается, что стоимость поездки на uberX в аэропорт Борисполь не изменится и составит 190 грн. с левого берега и 270 грн. — с правого берега. Без изменений осталась и ценовая политика в отношении премиального UberSELECT.