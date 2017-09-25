Uber в третий раз за две недели корректирует цены на UberX в Киеве

Новая неделя — новые тарифы на поездки Uber. Да, вы все правильно поняли, популярный сервис онлайн-вызова такси Uber, который на прошлой неделе лишился лицензии в Лондоне, в третий раз за последние две недели корректирует тарифы для доступной версии службы UberX в Киеве. Теперь автомобилей должно стать еще больше, а ждать их придется еще меньше. По крайней мере, так говорят в компании, объясняя необходимость очередного пересмотра тарифов.

В данном случае стоит обратить внимание на то, что повысилась только минимальная стоимость поездки UberX. Если вчера она составляла 25 грн, то уже сегодня равна 30 грн. При этом стоимость одного км пути в UberX для Киева, напротив, снизилась с 5 грн до 4,5 грн. Стоимость подачи автомобиля и минуты поездки остались на старом уровне — 20,5 грн и 1,15 грн соответственно. Таким образом, с учетом того факта, что чаще всего пользователи используют UberX для поездок не по минимальному тарифу, получается снижение, а не повышение цен, как написали многие СМИ.

Источник: Uber