Uber заметно поднял тарифы на сервисы uberX и UberBlack в Киеве

Сервис вызова такси Uber поднял тарифы в Киеве, причем повышение коснулось как бюджетной категории uberX, так и премиум-сервиса UberBlack, где минимальная стоимость заказа одномоментно выросла в 1,5 раза, а стоимость минуты поездки — в 4,5 раза.

Минута поездки на бюджетных автомобилях uberX была повышена с 0,45 грн до 0,66 грн за минуту поездки. Остальные параметры стоимости остались прежними: подача автомобиля — 20,5 грн, стоимость километра пути — 5 грн, минимальная стоимость поездки — 25 грн. Таким образом, теперь стоимость поездки будет расти сильнее, если на маршруте следования такси попадет в пробку.

В случае с премиальным сервисом UberBlack тариф вырос более заметно. Заплатить за поездку теперь придется не меньше 200 грн, хотя ранее минимальная стоимость поездки составляла 130 грн. Также в 4,5 раза выросла минута поездки — с 1 грн до 4,5 грн за минуту. Стоимость подачи автомобиля осталась прежней — 85 грн, так же, как и цена километра пути, составляющая 10 грн за километр пути.

Отметим, что речь идет о минимальных значениях параметров, в условиях высокого спроса они могут повышаться еще больше.

Напомним, что недавно компания Uber начала работу в Виннице, которая стала седьмым город Украины, где представлен данный сервис, после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и Запорожья.

Источник: Uber (1, 2)