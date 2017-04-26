Uber занялась разработкой летающих электротакси. Первые испытательные полеты намечены на 2020 год, запуск сервиса – в 2023 году

Как и было обещано, вчера поздно вечером в Далласе компания Uber приоткрыла завесу тайны над проектом по созданию летающих такси. Проходящее сейчас трехдневный саммит компании Elevate посвящен обсуждению всего, что касается аппаратов вертикального взлета и посадки (в англоязычной терминологии VTOL), а также их важной роли в стратегии будущего развития компании.

Самое важное, пожалуй, было объявлено на первых минутах пленарного доклада. Компания планирует провести демонстрационные полеты такси уже в 2020 году, а затем спустя еще три года запустить коммерческие летающие такси. Весьма смелое заявление, не так ли? Разработка летательных аппаратов с электрическими двигателями будет осуществляться в рамкам проекта Elevate Network.

Первые демонстрационные полеты планируется провести в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и Далласе (американский штат Техас). Компания уже подписала соответствующие соглашения о сотрудничестве с местными властями. В Техасе компания присматривает земельные участки строительства площадок для размещения летающих такси. По данным TechCrunch, чиновники в ОАЭ согласились профинансировать соответствующие исследования с целью определения оптимальных маршрутов движения транспорта и оплаты работы водителей.

Еще одно партнерское соглашение Uber заключила с NASA, которое будет помогать развивать проект Elevate Network. На NASA список партнеров Uber по проекту Elevate Network не заканчивается, что неудивительно, учитывая, что компания не будет сама заниматься производством летательных аппаратов и строительством необходимой сопутствующей инфраструктуры (зарядные станции, системы управления полетами и небольшие перевалочные «аэропорты»). Все эти задачи возьмут на себя партнеры, в числе которых Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft. Они взяли на себя обязательства выполнить необходимые технические требования Uber для запуска сети Elevate Network.

По оценке Uber, летающие такси позволят сократить время поездки в густонаселенных городских районах в среднем с 30 до 5 минут.

Мероприятие Elevate будет проходить еще два дня, так что не исключено, что в ближайшее время мы узнаем еще какие-то подробности о проекте.