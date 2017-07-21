Uber запустил сервис повышенной комфортности UberSELECT в Одессе (минимальный заказ — 55 грн, подача — 35 грн, километр пути — 5,5 грн)

Сегодня компания Uber объявила о запуске в Одессе сервиса повышенной комфортности UberSELECT в дополнение к услуге UberX. Таким образом, Одесса стала вторым городом Украины после Киева, где доступен данный тариф.

Напомним, что UberSELECT нацелен на тех пользователей, которые хотят передвигаться по городу на автомобилях более высокого класса, чем в рамках UberX. Стоимость поездки с UberSELECT будет рассчитываться по формуле: 35 грн за подачу автомобиля, 5,5 грн за каждый километр и 1 грн за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 55 грн.

К UberSELECT в Одессе будут подключены такие автомобили, как Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Passat, Mazda 6, Toyota Camry, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и другие.

“Лето в разгаре, и в это время Одесса становится настоящей южной столицей Украины. Мы рады именно сегодня предложить жителям и многочисленным гостям города дополнительный сервис, который придется по душе пользователям, предпочитающим повышенный комфорт при передвижении по городу. Запуск UberSELECT в Одессе – очередное подтверждение важности Украины для Uber, доказательство того, что мы здесь всерьез и надолго” , – отметил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

С сегодняшнего дня одесситы и гости города увидят две опции внизу экрана в приложении — для того чтобы выбрать новый UberSELECT или уже знакомый uberX, нужно просто передвинуть слайдер на соответствующую опцию.

Пользователям, которые хотят попробовать UberSELECT в Одессе, будет доступен промокод SELECTODESA на 1 поездку стоимостью до 70 грн. Промокод действителен только для новых пользователей Uber до 31 августа 2017 года включительно.

Источник: Uber