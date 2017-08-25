Uber запустил возможность добавлять промежуточные остановки по маршруту поездки

Онлайн-сервис вызова такси Uber запустил возможность добавлять дополнительные остановки по маршруту передвижения. При этом во время одной поездки можно сделать до трех остановок (основная плюс две дополнительные), а их порядок можно изменить даже во время поездки.

«Заехать за другом или подвезти знакомого? Вручить цветы или забрать кота? C Uber легко успеть больше! Просто добавьте остановку по маршруту поездки» — отметили в Uber.

Для того, чтобы указать дополнительные пункты назначения, надо открыть мобильное приложение Uber, нажать на значок «+» рядом с пунктом назначения и добавить необходимые остановки. Их можно добавлять, изменять или удалять на экране поездки в приложении — при этом стоимость поездки изменяется по мере добавления или удаления остановок с учетом тарифов по времени и расстоянию, которые указываются в приложении (также могут применяться дополнительные налоги, сборы и корректировки).

В приложении также можно поровну разделить стоимость всей поездки с друзьями, которые едут с вами, но эта возможность не действует для отдельных участков между остановками.

Напомним, что недавно стало известно, что водители Uber научились обманывать алгоритмы сервиса, вступая в сговор с целью повышения цен. Для этого они одновременно выходят из фирменного приложения Uber, имитируя недостаток машин и искусственно завышая спрос, после чего система автоматически реагирует на ситуацию и повышает цены в данном районе.

Источник: Uber