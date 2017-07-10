Ubisoft открывает новую студию в Одессе и ищет программиста для разработки на C++

Компания Ubisoft сообщила об открытии нового офиса в Одессе. И теперь осуществляется поиск сильных и амбициозных специалистов в команду.

В частности, требуется программист, хорошо знающий язык C++. Ему в качестве члена команды предстоит заниматься разработкой одного из проектов Ubisoft в сотрудничестве с другими студиями. От кандидатов требуются способности в написании оптимизированного кода для многопоточного окружения. Также необходим хороший уровень английского языка. Среди желаемых навыков значатся разработка для мультиплатформенных окружений и знание игровых фреймворков.

Ознакомиться с подробным описанием вакансии можно по следующему адресу. За деталями можно обращаться к Дмитрию Поповиченко через личное сообщение в Facebook или в Skype d.popovichenko.

Источник: Facebook