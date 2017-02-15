Ученые из Стэндфорда разработали VR-гарнитуру, подстраивающуюся под зрительные особенности пользователя

Одна из причин, по которой VR-гарнитуры вызывают у многих пользователей головную боль и тошноту, заключается в том, что дисплеи в таких системах никак не оптимизируют выводимую картинку под зрительные особенности каждого человека.

В частности, экраны гарнитур виртуальной реальности имеют фиксированный фокус. Это означает, что резкость изображения всегда остается неизменной. В то же время, многие из нас страдают различными нарушениями зрения: близорукостью, дальнозоркостью, неспособностью быстро сфокусироваться на ближайших предметах и так далее. Неумение дисплеев подстраиваться под особенности нашего зрения часто становится причиной сильного дискомфорта во время пребывания в виртуальной реальности.

Чтобы исправить это, ученые из Стэндфорда разработали два новых типа дисплеев, способных адаптироваться под зрительные особенности пользователя. В первом случае исследователи использовали заполненную жидкостью линзу, которая, сжимаясь, изменяет фокус изображения на экране. Во втором устройстве ученые задействовали принцип бинокля: в нем дисплей физически отдаляется и приближается к глазам пользователя. При этом оба прототипа оснащены технологией отслеживания взора, позволяющей гаджету подстраивать картинку четко под зрительный фокус.

«Лучший пользовательский опыт в виртуальной реальности возможен только тогда, когда устройство подстраивает свой оптический режим под самого пользователя», — объясняет ведущий исследователь Гордон Ветсштайн.

Обе экспериментальные гарнитуры были протестированы на 173 участниках эксперимента в возрасте от 21 и до 64 лет. По результатам исследования ученые обнаружили, что их решение позволяет значительно уменьшить вероятность укачивания в различных VR-средах. Однако изобретения оказались не универсальными: прототипы помогают только в том случае, если пользователь страдает дальнозоркостью или близорукостью. При астигматизме, например, они всецело бесполезны.

Но не стоит раньше времени вешать нос: ученые говорят, что это только начало. Они надеются, что их прототипы в дальнейшем подтолкнут всю развивающуюся VR-отрасль на разработку куда более универсальных решений.

Источник: Engadget