Ученые нашли еще одно доказательство того, что мы живем в «Матрице»

С основами гипотезы о «Матрице» читатели ITC ознакомились еще в декабре прошлого года — соответствующая статья тогда вызвала самый настоящий шквал обсуждения.

Вкратце напомним, что, несмотря на, казалось бы, абсурдность предположений о нереальности нашего существования, ныне ученые воспринимают гипотезу об искусственном происхождении «объективной реальности» на полном серьезе. Хотя она по-прежнему остается недоказанной, с каждым днем обнаруживается все больше данных, указывающих на ее правоту.

И вот на днях исследователи из Канады, Италии и Англии заявили о том, что им удалось найти еще одно доказательство иллюзорности нашего существования. Для этого они изучили неоднородность реликтового излучения («послесвечение» Большого взрыва) и обнаружили «первое существенное доказательство» того, что наш видимый мир является голограммой. Свои научные изыскания ученые представили в виде наглядного изображения:

На иллюстрации, представленной исследователями, изображена временная лента. Слева, в самом ее начале, находится мутная и нечеткая голографическая фаза. Нечеткость обусловлена тем, что время и пространство еще не сформированы. Здесь Вселенная максимально приближена к моменту Большого взрыва — она якобы плоская. Это своего рода матрица, из которой потом возникает объем.

К концу голографической фазы пространство обретает геометрические формы — показано на 3 эллипсе — и уже описывается уравнениями Эйнштейна. Спустя 375 000 лет появляется реликтовое или космическое микроволновое фоновое излучение. Оно содержит в себе шаблоны для развития звезд и галактик более поздней версии Вселенной — крайнее правое изображение.

Другими словами, ученые пришли к выводу, что наше трехмерное пространство вместе со временем содержится в 2D-границах и является проекцией некой плоской вселенной из другого измерения.

«Представьте, что все, что вы видите, чувствуете и слышите в трех измерениях, в действительности является искажением плоского двумерного поля. — рассказывает соавтор исследования профессор Костас Скендерис. — По сути, мы обнаружили, что наша Вселенная является трехмерной голограммой на двумерной поверхности».

Для простоты понимания профессор «не совсем корректно» сравнивает это явление с просмотром 3D-фильмов. Зритель видит ширину, глубину, объем объектов, но при этом понимает, что их источником является плоский экран кинотеатра. Только в нашей реальности мы не только наблюдаем за глубиной объектов, но также можем их чувствовать.

«Аналогичная ситуация с голографическими карточками, — добавляет профессор, — где на плоскости закодировано трехмерное изображение. Единственное отличие — в нашем случае на плоскости закодирована целая вселенная».

Таким образом, ученые вновь пришли к выводу, что то, что мы видим, является скорее «фантазией» нашего мозга, нежели объективной реальностью.