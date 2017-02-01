Ученые нашли еще одно доказательство того, что мы живем в «Матрице»
С основами гипотезы о «Матрице» читатели ITC ознакомились еще в декабре прошлого года — соответствующая статья тогда вызвала самый настоящий шквал обсуждения.
Вкратце напомним, что, несмотря на, казалось бы, абсурдность предположений о нереальности нашего существования, ныне ученые воспринимают гипотезу об искусственном происхождении «объективной реальности» на полном серьезе. Хотя она по-прежнему остается недоказанной, с каждым днем обнаруживается все больше данных, указывающих на ее правоту.
И вот на днях исследователи из Канады, Италии и Англии заявили о том, что им удалось найти еще одно доказательство иллюзорности нашего существования. Для этого они изучили неоднородность реликтового излучения («послесвечение» Большого взрыва) и обнаружили «первое существенное доказательство» того, что наш видимый мир является голограммой.
Свои научные изыскания ученые представили в виде наглядного изображения:
На иллюстрации, представленной исследователями, изображена временная лента. Слева, в самом ее начале, находится мутная и нечеткая голографическая фаза. Нечеткость обусловлена тем, что время и пространство еще не сформированы. Здесь Вселенная максимально приближена к моменту Большого взрыва — она якобы плоская. Это своего рода матрица, из которой потом возникает объем.
К концу голографической фазы пространство обретает геометрические формы — показано на 3 эллипсе — и уже описывается уравнениями Эйнштейна. Спустя 375 000 лет появляется реликтовое или космическое микроволновое фоновое излучение. Оно содержит в себе шаблоны для развития звезд и галактик более поздней версии Вселенной — крайнее правое изображение.
Другими словами, ученые пришли к выводу, что наше трехмерное пространство вместе со временем содержится в 2D-границах и является проекцией некой плоской вселенной из другого измерения.
«Представьте, что все, что вы видите, чувствуете и слышите в трех измерениях, в действительности является искажением плоского двумерного поля. — рассказывает соавтор исследования профессор Костас Скендерис. — По сути, мы обнаружили, что наша Вселенная является трехмерной голограммой на двумерной поверхности».
«Аналогичная ситуация с голографическими карточками, — добавляет профессор, — где на плоскости закодировано трехмерное изображение. Единственное отличие — в нашем случае на плоскости закодирована целая вселенная».
Напоследок профессор Скендерис отметил: «Голограмма — это огромный скачок вперед в осмыслении структуры Вселенной и момента ее создания. Общая теория относительности Эйнштейна отлично работает, когда речь идет о больших масштабах. Когда исследования спускаются на квантовый уровень, то она начинает разваливаться. Ученые десятилетиями работали над примирением квантовой теории и теории гравитации Эйнштейна. Некоторые верят, что этого можно достичь с помощью голографического представления. Надеемся, что мы приблизились к этому моменту».