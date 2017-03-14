Ученые обнаружили, что океаны нагреваются на 13% быстрее, чем предполагалось ранее

Существование жизни на Земле во многом зависит от океанов, которые, «впитывая» излишки атмосферного тепла в свои глубины, защищают нас от резких изменений климата.

Однако «теплоемкость» океанских вод не безгранична. Так, с каждым годом их температура становится все выше и выше — и чем сильнее они нагреваются, тем интенсивнее начинает изменяться климат. По мнению ученых, практически все погодные аномалии, которые имели место за последние годы, непосредственно связаны с повышением температуры морских пучин.

Учитывая все это, вовсе неудивительно, что ученые мужи уже давно пристально наблюдают за температурными колебаниями «внутри» океанов. В то же время, исторически сложилось так, что большая часть исследований, посвященных этому вопросу, проводилась в северном полушарии, вдоль основных судоходных торговых маршрутов. Как результат, полученные сведения были весьма специфичными и потому недостаточно точными.

Однако сейчас ученым из США и Китая удалось подкорректировать давние недочеты и построить более совершенную климатическую модель. К сожалению, результаты их изысканий не обнадеживают: выяснилось, что нагрев океанических вод происходит на 13% быстрее, чем предполагалось ранее.

Таким образом, заключают исследователи, человечеству стоит активнее решать вопросы, связанные с глобальным потеплением, и резче сокращать выбросы метана и других газов, способных повлечь за собой парниковый эффект.

Источник: Engadget