Ученые определили более точный возраст Луны. Она гораздо старше, чем предполагалось ранее

Команде ученых мужей под руководством Мелани Барбони из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA) удалось выяснить точный возраст Луны — наиболее точный за все историю исследований.

Сообщается, что предыдущие работы, посвященные этому вопросу, основывались на анализе лунных образцов, которые были «загрязнены» фрагментами других небесных тел – например, некогда упавших метеоритов. По мнению команды Барбони, подобные исследования могут дать представление о времени какого-либо события на Луне, «но не о её возрасте».

Поэтому, чтобы получить «правильные» результаты, на этот раз ученые предварительно выделили из лунной породы, собранной, к слову, еще во время миссии «Аполлон-14» в 1971 году, кусочки циркона, а затем использовали ураново-свинцовый метод (один из видов радиоизотопного датирования) для изучения извлеченных фрагментов минерала.

Стоит отметить, что циркон считается неплохим инструментом для определения времени формирования пород в том числе и на Земле, поскольку он кристаллизуется из расплава магмы и остается относительно неизменным миллионы и миллиарды лет. «Циркон — король минералов, если речь идет о попытке понять любые процессы из-за его невероятной твердости. Это лучшие природные «часы», которые не подвержены изменениям и ударам, которым лучше других удается сохранять геологическую историю и при этом ясно давать понять, откуда они произошли», — говорит Барбони.



Ученые отмечают, что выделенные из лунной породы кусочки циркона были совсем крошечными – не более песчинки. «Но размер не имеет никакого значения, такие фрагменты все равно содержат невероятную информацию», — добавляет Барбони.

В конечном счете анализ циркона показал, что образование Луны произошло приблизительно 4,51 миллиардов лет назад, что всего лишь на 60 миллионов лет позже образования самой Солнечной системы. При этом ранее считалось, что Луна образовалась не позже 4,3-4,4 миллиарда лет назад.

Несмотря на, казалось бы, не столь большую по меркам истории Вселенной разницу, это достаточно важный момент. Уточнения дат дают астрономам и планетологам лучшее понимание того, когда и как происходила ранняя эволюция Земли и Солнечной системы в целом.

Кроме этого, иметь хорошие временные оценки чрезвычайно важно и для изучения зарождения жизни на нашей планете. Традиционная теория формирования Луны утверждает: в конце образования Солнечной системы наступила фаза «гигантского столкновения». В это время горячие объекты размером с планеты столкнулись друг с другом. Так, некий объект размером с Марс столкнулся с телом, часть которого впоследствии стало Землей. В результате «космического ДТП» большая часть вещества ударившего объекта и часть вещества будущей земной мантии были выброшены на околоземную орбиту.

Из этих обломков сформировалась прото-Луна и прото-Земля, причем вследствие удара последняя получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за пять часов) и заметный наклон оси, а ее поверхность превратилась в раскаленный расплав. Так что жизнь на ней могла зародиться лишь после долгого остывания и замедления.

Именно поэтому вопрос точного времени образования Луны сегодня многое значит для науки.

Впрочем, не все специалисты в области планетологии разделяют оптимизм Барбони. По мнению Ричарда Карлсона, декана факультета земного магнетизма Института Карнеги, группа Барбони проделала большую работу, однако она вряд ли положит конец спорам о возрасте Луны. По его словам, загвоздка кроется в сущности самих методов, применявшихся в работе, а также в сделанных допущениях. «Они поднимают очень сложный вопрос о том, почему мы не имеем четкого ответа на вопрос, каков возраст Луны. Мои сомнения — это сомнения человека, который знаком с предметом и недостатками методов исследования», — пояснил ученый.

К сожалению, на данный момент нельзя точно сказать, кто прав — исследователи или скептики. Сегодня ясно только одно — «противоборствующие» стороны рассудят только время и дальнейшие исследования.

По материалам источников: 1, 2, 3, 4, 5