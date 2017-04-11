Ученые создали сердечную ткань человека на основе листьев шпината

Американские исследователи из Вустерского политехнического института успешно вырастили на основе листьев шпината органическое вещество, которое по своим свойствам практически неотличимо от тканей человеческого сердца и способно транспортировать кровь при помощи имеющейся системы капилляров.

Сообщается, что поводом для исследования послужил тот факт, что капиллярная сетка шпината функционирует аналогично сердечно-сосудистой системе человека.

«Растения и животные используют принципиально разные подходы к транспортировке жидкостей, химических веществ и макромолекул, но есть удивительные сходства в их сосудистых сетевых структурах», – отмечают авторы исследования.

Для получения сердечной ткани ученые предварительно удалили из шпината ряд веществ, оставив каркас с капиллярами из нейтральной целлюлозы. Затем получившийся препарат обработали стволовыми клетками, из которых впоследствии была выращена сердечная ткань, способная пропускать через себя небольшие объемы жидкости.

«Я проводил работы на человеческих сердцах раньше, и когда я посмотрел на лист шпината, его стебель напомнил мне аорту. Так что я решил поработать прямо с ним. Такой же механизм работы можно найти во многих других растениях», – говорит ведущий автор исследования Джошуа Джершлак.

Специалисты надеются, что их открытие в будущем позволит минимизировать использование донорских органов.

Помимо шпината, исследователи изучают возможность использования бамбука в качестве элемента костной ткани и превращения брокколи, имеющего «трехмерную структуру», в легкое.

Источник: «Сегодня«